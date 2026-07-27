Video Yaşam Art arda ateş açtılar! Bursa’nın en işlek sokağında kurşun yağdırdılar | Video
Art arda ateş açtılar! Bursa’nın en işlek sokağında kurşun yağdırdılar | Video

Art arda ateş açtılar! Bursa’nın en işlek sokağında kurşun yağdırdılar | Video

27 Temmuz 2026 08:51

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı. Kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli, sokak arasında bulunan bir eve peş peşe ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği evde büyük panik yaşanırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Yan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs sokakta bulunan bir evi hedef alarak art arda ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde evin duvarlarına çok sayıda merminin isabet ettiği tespit edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.
Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olayın çıkış nedenini araştırıyor.
Öte yandan, aynı bölgede dün de uzun namlulu bir silah ele geçirilmişti. Polis ekipleri, iki olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığını da mercek altına alırken, silahlı saldırıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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