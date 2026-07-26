Video Yaşam Mardin'de akılalmaz olay! İş yerinin önündeki papağanı çaldılar: O anlar kamerada
Mardin'de akılalmaz olay! İş yerinin önündeki papağanı çaldılar: O anlar kamerada

Mardin'de akılalmaz olay! İş yerinin önündeki papağanı çaldılar: O anlar kamerada

26 Temmuz 2026 17:15

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 2 şüpheli, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan kafesteki papağanı çaldı. Şüphelilerden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri papağanı bir süre sevdikten sonra alıp uzaklaştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün merkez Yenimahalle Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan kafesteki papağanı gören 2 şüpheliden biri iş yeri sahibini oyaladı. Diğer şüpheli ise kafesteki papağanı bir süre sevdikten sonra alıp uzaklaştı. Papağanın kafeste olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra kuşunun çalındığını anladı. İş yeri sahibi, papağanın geri getirilmemesi halinde güvenlik kamerası görüntüleriyle karakola gidip şikayetçi olacağını söyledi.

Hırsızlık anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri önüne gelen 2 şüpheliden birinin dükkana girdiği, diğerinin ise kafesteki papağanı bir süre sevdikten sonra alıp uzaklaştığı görüldü.

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