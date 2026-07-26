Kartal'da sürücünün dikkatsizliği kazaya yol açtı! Motosiklet sürücüsü yaralandı: Kaza anı kask kamerasında 26 Temmuz 2026 12:15 Kartal'da dönüş yapmaya çalışan otomobil ile yolda ilerleyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün bacağında kırıklar olduğu öğrenilirken, kaza anı saniye saniye kask kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 25 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Kartal Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 JK 0744 plakalı otomobille 20 ARG 677 motosiklet, otomobilin ani dönüş yapmasıyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrollerde, sürücünün bacağında kırıklar oluştuğu öğrenildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

KAZA KASK KAMERASINDA

Diğer yandan, trafik kazası motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çarpışma anı ve sürücünün yola savrulduğu anlar yer alıyor.