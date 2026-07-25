Tur midibüsüyle çarpışan motosiklettekiler yola savruldu: Feci kaza kamerada | Video
25 Temmuz 2026 14:24
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin tur minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü Doğukan Ç. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Umut K. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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