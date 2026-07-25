Video Yaşam Tur midibüsüyle çarpışan motosiklettekiler yola savruldu: Feci kaza kamerada | Video
Tur midibüsüyle çarpışan motosiklettekiler yola savruldu: Feci kaza kamerada | Video

Tur midibüsüyle çarpışan motosiklettekiler yola savruldu: Feci kaza kamerada | Video

25 Temmuz 2026 14:24

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin tur minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Kaza, Sorgun Mahallesi Boğaz-Mendirek yolunda meydana geldi. Titreyengöl istikametinden Manavgat Belediyesi Mesire Alanı istikametine seyir halinde olan Doğukan Ç'nin kullandığı 07 CFG 588 plakalı motosiklet, mesire alanına 100 metre mesafede, aynı istikamette giderken sol taraftaki otele dönmek için manevra yapan Erkan A'nun kullandığı 07 AAT 486 plakalı tur minibüsüyle çarpıştı.

KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü Doğukan Ç. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Umut K. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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