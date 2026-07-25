Ankara'da sağanak yağışta otomobiller sürüklendi, çöken yola bir araç düştü! | Video

25 Temmuz 2026 09:21

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, başkentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak'ta yol çökerken bir hafif ticari araç çukura düştü, çok sayıda iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.