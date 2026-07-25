Ankara'da sağanak yağışta otomobiller sürüklendi, çöken yola bir araç düştü! | Video
25 Temmuz 2026 09:21
Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, başkentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak'ta yol çökerken bir hafif ticari araç çukura düştü, çok sayıda iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.
Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde bulunan Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çöktü. Aynı mahallede İmam Alim Sultan Caddesi'nde ise yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, köprü altları da yağmur sularıyla doldu. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rögarların taşması nedeniyle bazı yollarda su seviyesi yükseldi, yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi.
Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, sanayi sitesindeki bazı alanlar tamamen su altında kaldı.
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