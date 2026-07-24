Mamak'ta apartman çatısı yangını kameraya yansıdı | Video
24 Temmuz 2026 16:17
Ankara Mamak'ta apartman çatısında çıkan yangın cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
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