Video Yaşam Mamak'ta apartman çatısı yangını kameraya yansıdı | Video
Mamak'ta apartman çatısı yangını kameraya yansıdı | Video

Mamak'ta apartman çatısı yangını kameraya yansıdı | Video

24 Temmuz 2026 16:17

Ankara Mamak'ta apartman çatısında çıkan yangın cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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Türközü Mahallesi'de yer alan bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan yangın vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda yangının çıktığı apartmanda hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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