Video Yaşam Siverek’te işçi minibüsü şarampole düştü: 4 yaralı | Video
Siverek’te işçi minibüsü şarampole düştü: 4 yaralı | Video

Siverek’te işçi minibüsü şarampole düştü: 4 yaralı | Video

24 Temmuz 2026 10:37

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Adıyaman'ın Kahta ilçesi ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi arasında yer alan Fırat Nehri üzerindeki Nissibi Köprüsü yakınlarında yaşandı. Tarlada çalışmaya giden işçileri taşıyan R.A.'nın (45) kullandığı işçi minibüsü, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düştü. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine giden ekipler, 4 işçinin yaralandığını belirledi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan R.F. (66), M.K. (79), M.K. (19) ve R.F. (54) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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