Siverek’te işçi minibüsü şarampole düştü: 4 yaralı | Video
24 Temmuz 2026 10:37
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine giden ekipler, 4 işçinin yaralandığını belirledi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan R.F. (66), M.K. (79), M.K. (19) ve R.F. (54) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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