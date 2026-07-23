Hakkında kasten öldürmeden 17 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı | Video
23 Temmuz 2026 12:10
Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden ve hakkında, kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şüpheli yakalandı.
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