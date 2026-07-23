Video Yaşam Hakkında kasten öldürmeden 17 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı | Video
Hakkında kasten öldürmeden 17 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı | Video

Hakkında kasten öldürmeden 17 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı | Video

23 Temmuz 2026 12:10

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden ve hakkında, kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şüpheli yakalandı.

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Gece saatlerinde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerinin rutin devriye görevleri sırasında durumundan şüphelenerek bir şahsı durdurdu. Kontrollerde şahsın, 2 gün önce Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden E.B. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Hakkında, kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın üzerinden, 1 adet tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. Şahıs karakoldaki işlemleri akabinde adli mercilere sevk edildi. E.B. işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi.
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