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Erzurum'da sel felaketi! Evler ve araziler sular altında kaldı | Video

Erzurum'da sel felaketi! Evler ve araziler sular altında kaldı | Video

23 Temmuz 2026 10:08

Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. İlçeye bağlı Mollamehmet Mahallesi'nde evler ve tarım arazileri sular altında kalırken, tonlarca hayvan yemi sele teslim oldu.

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Tekman ilçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Mollamehmet Mahallesi'nde, yüksek kesimlere yağan aşırı yağmur ve dolu yağışı hayatı felç etti. Dağlık alanlardan gelen sel suları, kısa sürede yerleşim yerine ulaşarak mahallede büyük çapta maddi hasara yol açtı. Sel nedeniyle bazı evleri su basarken, ekili araziler ve meralar göle döndü.

4-5 BİN BALYA OTUMUZ SELE TESLİM OLDU

Geçmiş yıllarda da benzer felaketlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Mollamehmet Mahallesi Muhtarı ve Tekman Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarıer, kronikleşen altyapı sorununa dikkat çekti. Yaşanan zayiatın boyutunu aktaran Sarıer, şunları kaydetti:
"Yıllardan beridir bu sıkıntıları yaşıyoruz. Daha önce yine aşırı yağmurlardan dolayı mahallemiz su altında kalmıştı. Bu son selde yaklaşık 4 bin ila 5 bin balya otumuz sulara kapılarak ziyan oldu. Evlerimiz sular altında kaldı, kışlık erzaklarımız ve eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Mahalle halkı olarak perişanız."

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iş makineleri ve tahliye ekipleri, mahallede biriken sel sularını tahliye etmek ve kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Hasar tespit çalışmalarının ardından mağdur olan vatandaşlar için yardım takvimi planlanacağı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise her sağanak yağmurda aynı korkuyu yaşamak istemediklerini belirterek, bölgeye acilen kalıcı taşkın koruma kanalları ve dere ıslahı yapılmasını talep ediyor.

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