Video Yaşam Arkadaşları, kazada ölen Atakan'ı motosikletlerle konvoy yaparak son yolculuğuna uğurladı | Video
Arkadaşları, kazada ölen Atakan'ı motosikletlerle konvoy yaparak son yolculuğuna uğurladı | Video

Arkadaşları, kazada ölen Atakan'ı motosikletlerle konvoy yaparak son yolculuğuna uğurladı | Video

23 Temmuz 2026 09:28

Adana'da kullandığı motosikletin sokakta sinek ilaçlama aracıyla çarpıştıktan sonra düşüp başını çöp konteynerine çarpan Atakan Şensoy (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şensoy’u son yolculuğuna arkadaşları, cenaze aracının arkasında motosikletlerle konvoy yaparak uğurladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 20 Temmuz'da Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Atakan Şensoy'un kullandığı motosiklet sokakta sinek ilaçlama aracıyla çarpıştı. Şensay, motosikletten düşüp, başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Atakan Şensoy'u ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Şensoy, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından alınan Şensoy'un cenazesi, defnedilmek için kırsal Yağızlı Mahallesi'ne götürüldü. Arkadaşları, cenaze aracının arkasında motosikletlerle konvoy yaparak Şensoy'u uğurladı. Şensoy, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arkadaşları, kazada ölen Atakan’ı motosikletlerle konvoy yaparak son yolculuğuna uğurladı | Video 00:25
Arkadaşları, kazada ölen Atakan'ı motosikletlerle konvoy yaparak son yolculuğuna uğurladı | Video 23.07.2026 | 09:21
Fethiye’deki orman yangınında ikinci gün! Alevler, evlere ulaştı | Video 00:43
Fethiye'deki orman yangınında ikinci gün! Alevler, evlere ulaştı | Video 23.07.2026 | 09:04
Sancaktepe’de fırtına nedeniyle ağaç hafif ticari aracın üzerine devrildi! | Video 03:03
Sancaktepe’de fırtına nedeniyle ağaç hafif ticari aracın üzerine devrildi! | Video 23.07.2026 | 08:47
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı! Hastalar başka bölüme geçirildi 01:20
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı! Hastalar başka bölüme geçirildi 23.07.2026 | 08:37
Avcılar’daki klima hırsızları tutuklandı! Hırsızlık anı kamerada 01:10
Avcılar’daki klima hırsızları tutuklandı! Hırsızlık anı kamerada 23.07.2026 | 08:36
TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül Keskin, hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 00:35
TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül Keskin, hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 23.07.2026 | 08:31
Kereste dükkanında korkutan yangın | Video 01:06
Kereste dükkanında korkutan yangın | Video 23.07.2026 | 08:24
Ankara’da spa ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı | Video 00:44
Ankara'da spa ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı | Video 23.07.2026 | 08:23
İstanbul’da fırtına etkili oluyor 03:04
İstanbul'da fırtına etkili oluyor 22.07.2026 | 19:12
İstanbul’da fırtına etkili oluyor 02:23
İstanbul'da fırtına etkili oluyor 22.07.2026 | 19:08
Kars’ta zincirleme kaza: 8 yaralı 00:25
Kars'ta zincirleme kaza: 8 yaralı 22.07.2026 | 18:32
Ankara’da akılalmaz olay! Sevgilisinin dükkanını ve otomobilini yaktı, arkasından pompalı tüfekle ateş etti | Video 02:08
Ankara'da akılalmaz olay! Sevgilisinin dükkanını ve otomobilini yaktı, arkasından pompalı tüfekle ateş etti | Video 22.07.2026 | 16:41
Diyarbakır’da hortum oluştu! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 00:13
Diyarbakır’da hortum oluştu! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 22.07.2026 | 16:36
Maltepe’de bir daireden yükselen kadın çığlığı üzerine mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı | Video 02:27
Maltepe'de bir daireden yükselen kadın çığlığı üzerine mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı | Video 22.07.2026 | 16:31
Gaziantep’te işçi servisi tıra çarptı: 11 yaralı | Video 01:24
Gaziantep'te işçi servisi tıra çarptı: 11 yaralı | Video 22.07.2026 | 16:11
Ortaköy’de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi | Video 01:09
Ortaköy'de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi | Video 22.07.2026 | 15:42
Çatalca’da fabrikada yangın! | Video 01:32
Çatalca’da fabrikada yangın! | Video 22.07.2026 | 14:53
Gaziantep’te 876 motosiklet sürücüsüne 11 milyon TL ceza | Video 00:51
Gaziantep'te 876 motosiklet sürücüsüne 11 milyon TL ceza | Video 22.07.2026 | 14:43
Antalya’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 00:27
Antalya'da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 22.07.2026 | 14:28
Antalya ve Muğla’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video 00:39
Antalya ve Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor | Video 22.07.2026 | 14:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA