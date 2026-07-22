Gaziantep'te 876 motosiklet sürücüsüne 11 milyon TL ceza | Video

22 Temmuz 2026 14:46

Gaziantep'te yapılan motosiklet denetimlerinde çeşitli kuralları ihlal ettiği tespit edilen 867 sürücüye toplam 11 milyon 656 bin TL cezai işlem uygulandı, 308 motosiklet trafikten men edildi.