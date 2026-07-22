Gaziantep'te 876 motosiklet sürücüsüne 11 milyon TL ceza | Video
22 Temmuz 2026 14:46
Gaziantep'te yapılan motosiklet denetimlerinde çeşitli kuralları ihlal ettiği tespit edilen 867 sürücüye toplam 11 milyon 656 bin TL cezai işlem uygulandı, 308 motosiklet trafikten men edildi.
Trafik ekipleri, 308 motosikleti ise trafikten men etti.
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