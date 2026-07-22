Video Yaşam Zeytinburnu'nda park halindeki araçtan para çalan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada
Zeytinburnu'nda park halindeki araçtan para çalan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada

Zeytinburnu'nda park halindeki araçtan para çalan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada

22 Temmuz 2026 11:16

İstanbul Zeytinburnu’nda park halindeki bir araçtan poşet içerisinde bulunan 9 bin 245 Euro nakit parayı çalan yabancı uyruklu şüpheli, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleri ve fiziki takibi sonucu Tuzla’da yakalandı. Üzerinde döviz ve Türk parası ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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23 Haziran 2026 tarihinde Zeytinburnu Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, park halindeki araçtan poşet içerisindeki 9 bin 245 Euro parayı çalan yabancı uyruklu G.K. isimli şüphelinin kimliğini tespit etti.

TUZLA'DA YAKALANDI

Şüpheli, yürütülen fiziki takip çalışmaları sonucunda 16 Temmuz 2026'da Tuzla'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 215 Euro, 296 Dolar ve bin 840 TL ele geçirildi.

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