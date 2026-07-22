Video Yaşam Adana'da akılalmaz olay! Arkadaşının 12 yaşındaki oğluna pazarda yankesicilik yaptırdı: O anlar güvenlik kamerasında
Adana'da akılalmaz olay! Arkadaşının 12 yaşındaki oğluna pazarda yankesicilik yaptırdı: O anlar güvenlik kamerasında

Adana'da akılalmaz olay! Arkadaşının 12 yaşındaki oğluna pazarda yankesicilik yaptırdı: O anlar güvenlik kamerasında

22 Temmuz 2026 10:24

Adana’da semt pazarına giden Hümmet Toksöz (40), arkadaşının oğlu U.A.’yı (12) yönlendirerek, alışveriş yapan Fatma B.’nin bebek arabasındaki cep telefonu ile 140 avroyu yankesicilik yöntemiyle çaldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin yaptığı baskında yakalanan Toksöz tutuklandı, U.A. serbest bırakıldı.

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Olay, 30 Haziran'da öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için semt pazarına giden Fatma B., ürün seçmek için tezgaha doğru yürüdü. Bu sırada U.A., Fatma B.'nin, içinde çocuğunun bulunduğu bebek arabasına yöneldi. Şüpheli U.A., bebek arabasının altındaki bölmeden cep telefonu ile 140 avroyu yankesicilik yöntemiyle çalıp, bölgeden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Eve döndüğünde hırsızlığı fark eden Fatma B., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, U.A.'nın semt pazarına birlikte geldiği, babasının arkadaşı Hümmet Toksöz tarafından yönlendirildiğini belirledi. Adresleri tespit edilen Hümmet Toksöz ile U.A., polisin evlerine yaptığı baskında gözaltına alındı. Daha önce de 'Hırsızlık' ve 'Yankesicilik' suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu saptanan şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hümmet Toksöz çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, U.A. ise serbest bırakıldı.

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