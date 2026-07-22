Trafik kavgasında taksi sürücüsünün yumruk attığı yaşlı adam yere düştü! O anlar kamerada | Video
22 Temmuz 2026 10:24
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet sürücüsü ile ticari taksi şoförü arasında çıkan trafik kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan taksi sürücüsünün, aynı ihlali daha önce de işlemiş olması nedeniyle ehliyeti daimi iptal edildi, aracı 2 ay trafikten men edildi ve 180 bin TL idari para cezası uygulandı.
YAŞLI ADAM YERE DÜŞTÜ
Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine yumruk attığı, bir süre sonra yaşlı adamın aldığı darbe sonucu yere düştüğü görüldü.
CEZA YAĞDI
Olayın ardından gözaltına alınan ticari taksi sürücüsü hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında işlem yapıldı. Aynı ihlali daha önce de işlediği belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, ticari taksi 2 ay süreyle trafikten men edildi. Sürücüye ayrıca 180 bin TL idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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