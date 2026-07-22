Trafik kavgasında taksi sürücüsünün yumruk attığı yaşlı adam yere düştü! O anlar kamerada | Video

22 Temmuz 2026 10:24

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet sürücüsü ile ticari taksi şoförü arasında çıkan trafik kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan taksi sürücüsünün, aynı ihlali daha önce de işlemiş olması nedeniyle ehliyeti daimi iptal edildi, aracı 2 ay trafikten men edildi ve 180 bin TL idari para cezası uygulandı.