Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı | Video
21 Temmuz 2026 16:43
Kocaeli'de özel halk otobüsü şoförüyle durak nedeniyle tartışan ve yanında bulunan penseyi silah gibi göstererek tehditte bulunduğu öne sürülen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Şüpheli, daha sonra otobüsten inerek bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından sürücü, polis merkezine giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu.
ŞÜPHELİ SİLAH SÜSÜ VERDİĞİ PENSE İLE YAKALANDI
Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde S.D., silah süsü verdiği pense ile birlikte İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin gerekli işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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