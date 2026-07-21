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Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı | Video

Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı | Video

21 Temmuz 2026 16:43

Kocaeli'de özel halk otobüsü şoförüyle durak nedeniyle tartışan ve yanında bulunan penseyi silah gibi göstererek tehditte bulunduğu öne sürülen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Olay, 11 Temmuz tarihinde İzmit ilçesi Kandıra Sapağı mevkiindeki durakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şükrü Gündüz idaresindeki 632 numaralı Bahçecik-İzmit seferini yapan özel halk otobüsüne S.D. isimli bindi. Yolcunun, otobüs kartı olmadığını söylemesi üzerine şoför Gündüz, şahsa hangi durakta ineceğini sordu. Şahsın, kendi güzergahları dışında olan ve kural gereği yolcu indirmelerinin yasak olduğu durağı söylemesi üzerine Gündüz, bu talebi reddetti. Otobüsten inmemekte bir süre ısrar eden ve bağıran şüpheli, şoför otobüsten inince küfür etmeye başladı. Araçta yolcuların bulunduğu sırada yaşanan gergin anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli, daha sonra otobüsten inerek bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından sürücü, polis merkezine giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİ SİLAH SÜSÜ VERDİĞİ PENSE İLE YAKALANDI
Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde S.D., silah süsü verdiği pense ile birlikte İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin gerekli işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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