Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı | Video

21 Temmuz 2026 16:43

Kocaeli'de özel halk otobüsü şoförüyle durak nedeniyle tartışan ve yanında bulunan penseyi silah gibi göstererek tehditte bulunduğu öne sürülen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.