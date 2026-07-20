Video Yaşam Başkentte yangını çıkaran şüpheli kameraya böyle yakalandı
Başkentte yangını çıkaran şüpheli kameraya böyle yakalandı

Başkentte yangını çıkaran şüpheli kameraya böyle yakalandı

20 Temmuz 2026 19:21

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan ve ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkentte yangını çıkaran şüpheli kameraya böyle yakalandı 01:44
Başkentte yangını çıkaran şüpheli kameraya böyle yakalandı 20.07.2026 | 19:18
Konya Kültür Yolu Festivali sürüyor! Festivalin ikinci gününde Sinan Akçıl hayranlarını coşturdu 03:36
Konya Kültür Yolu Festivali sürüyor! Festivalin ikinci gününde Sinan Akçıl hayranlarını coşturdu 20.07.2026 | 18:29
Petshop önündeki mama kutusunu çaldı... O anlar kamerada 00:38
Petshop önündeki mama kutusunu çaldı... O anlar kamerada 20.07.2026 | 17:58
Ankara’da ’yok artık’ dedirten görüntüler! Otlara çakmak çaktı, orman yangınına sebep oldu: O anlar kamerada 01:44
Ankara'da 'yok artık' dedirten görüntüler! Otlara çakmak çaktı, orman yangınına sebep oldu: O anlar kamerada 20.07.2026 | 16:52
Silivri’de feci kaza! Kamyonet durağa daldı: 1 kadın yaralandı... O anlar kamerada 02:13
Silivri'de feci kaza! Kamyonet durağa daldı: 1 kadın yaralandı... O anlar kamerada 20.07.2026 | 16:32
El frenini çekmeyi unuttu: Araba kaydı, istinat duvarında asılı kaldı | Video 01:07
El frenini çekmeyi unuttu: Araba kaydı, istinat duvarında asılı kaldı | Video 20.07.2026 | 16:18
Başakşehir’de yol kesip kavga ettiler: 720 bin lira ceza! | Video 01:35
Başakşehir'de yol kesip kavga ettiler: 720 bin lira ceza! | Video 20.07.2026 | 16:13
Sultanbeyli’de film gibi uyuşturucu operasyonu: Polis dron ile takip ettiği çeteyi çökertti | Video 01:33
Sultanbeyli’de film gibi uyuşturucu operasyonu: Polis dron ile takip ettiği çeteyi çökertti | Video 20.07.2026 | 14:55
Esenyurt’ta yine bir ’yan baktın’ kavgası! 15 yaşındaki çocuğu tekme tokat darbettiler | Video 04:18
Esenyurt'ta yine bir 'yan baktın' kavgası! 15 yaşındaki çocuğu tekme tokat darbettiler | Video 20.07.2026 | 14:24
Şanlıurfa’da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 00:19
Şanlıurfa'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 20.07.2026 | 14:14
Oğuzhan Uğur’un ifadesi ortaya çıktı: Paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil! | Video 01:52
Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı: "Paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil!" | Video 20.07.2026 | 14:09
Artvin’de bir ev, aynı gün içerisinde 2 kez yandı! İncelemeler sonrası eski eş tutuklandı... | Video 01:42
Artvin'de bir ev, aynı gün içerisinde 2 kez yandı! İncelemeler sonrası eski eş tutuklandı... | Video 20.07.2026 | 13:07
Park halindeki araç alev alev yandı! Çevredekiler su şişesi ile söndürmeye çalıştı | Video 02:45
Park halindeki araç alev alev yandı! Çevredekiler su şişesi ile söndürmeye çalıştı | Video 20.07.2026 | 12:57
Osmaniye’de tanker ile otomobil çarpıştı! 2 yaralı: Kaza anı kamerada 01:44
Osmaniye'de tanker ile otomobil çarpıştı! 2 yaralı: Kaza anı kamerada 20.07.2026 | 11:48
Başakşehir’de iki grup arasında çıkan tartışmada sokak, savaş alanına döndü: Tekmeler ve sopalar havada uçuştu | Video 00:30
Başakşehir’de iki grup arasında çıkan tartışmada sokak, savaş alanına döndü: Tekmeler ve sopalar havada uçuştu | Video 20.07.2026 | 10:56
Bayrampaşa’da korkutan kaza! Hafif ticari araca çarpan su tankeri devrildi: O anlar kamerada 01:41
Bayrampaşa'da korkutan kaza! Hafif ticari araca çarpan su tankeri devrildi: O anlar kamerada 20.07.2026 | 10:46
Telefonla oynama diye uyardığı motosiklet sürücüsü tornavidayla saldırdı: O anlar kamerada 01:15
"Telefonla oynama" diye uyardığı motosiklet sürücüsü tornavidayla saldırdı: O anlar kamerada 20.07.2026 | 10:39
Filmleri aratmayan hırsızlık! Çarşaf giyip, maymuncukla kapısını açtıkları evden altın ve para çaldılar | Video 01:55
Filmleri aratmayan hırsızlık! Çarşaf giyip, maymuncukla kapısını açtıkları evden altın ve para çaldılar | Video 20.07.2026 | 10:16
170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video 01:03
170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video 20.07.2026 | 10:11
Uyuduğu bankta battaniyenin altından cansız bedeni çıktı | Video 01:30
Uyuduğu bankta battaniyenin altından cansız bedeni çıktı | Video 20.07.2026 | 09:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA