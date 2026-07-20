Video Yaşam Osmaniye'de tanker ile otomobil çarpıştı! 2 yaralı: Kaza anı kamerada
Osmaniye'de tanker ile otomobil çarpıştı! 2 yaralı: Kaza anı kamerada

Osmaniye'de tanker ile otomobil çarpıştı! 2 yaralı: Kaza anı kamerada

20 Temmuz 2026 11:53

Osmaniye'de tanker ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Toprakkale-Osmaniye kara yolunda meydana geldi. Osmaniye yönünde ilerleyen akaryakıt tankeri ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

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