Petshop önündeki mama kutusunu çaldı... O anlar kamerada
20 Temmuz 2026 18:05
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir petshopun önünde bulunan mama kutusu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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