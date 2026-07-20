Petshop önündeki mama kutusunu çaldı... O anlar kamerada

20 Temmuz 2026 18:05

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir petshopun önünde bulunan mama kutusu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.