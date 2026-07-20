Video Yaşam Filmleri aratmayan hırsızlık! Çarşaf giyip, maymuncukla kapısını açtıkları evden altın ve para çaldılar | Video
Filmleri aratmayan hırsızlık! Çarşaf giyip, maymuncukla kapısını açtıkları evden altın ve para çaldılar | Video

Filmleri aratmayan hırsızlık! Çarşaf giyip, maymuncukla kapısını açtıkları evden altın ve para çaldılar | Video

20 Temmuz 2026 10:19

Adana'da yüzlerini gizlemek için çarşaf giyen Yahya Güzel (35) ile Mevlüde Ç. (35), maymuncukla kapısını açtıkları eve girip, 80 gram bilezik, bin 900 lira ve diğer ziynet eşyalarını çaldı. Şüphelilerin hırsızlık için eve girip, çıktığı ve olaydan bir gün önce sokakta keşif yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan Yahya Güzel tutuklandı, Mevlüde Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 5 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini gizlemek için çarşaf giyen Yahya Güzel ile Mevlüde Ç., sokakta bir süre yürüdükten sonra Halit Ö.'nün evinin önüne geldi. Şüphelilerden Mevlüde Ç. gözcülük yaparken, Yahya Güzel de maymuncukla evin kapısını açtı. Eve giren şüpheliler, yatak odasında 40 dakika keşif yaptıktan sonra gardıroptaki 80 gram burma bilezik, 3 altın yüzük, 1 altın kolye ile bin 900 lirayı çaldı. Evden çıkan şüpheliler, yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin hırsızlık için eve girip, çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Evine döndüğünde altınların çalındığını fark eden Halit Ö.'nün ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ayrıca şüphelilerin, hırsızlıktan bir gün önce gece saatlerinde sokakta keşif yaptığı da güvenlik kameralarından belirlendi.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Harekete geçen polis, şüphelileri saklandıkları eve yapılan baskınla gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 20 mermi, 46,40 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 134 bin Türk lirası, 205 avro ile 4 cep telefonu ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheliler, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yahya Güzel çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Mevlüde Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Filmleri aratmayan hırsızlık! Çarşaf giyip, maymuncukla kapısını açtıkları evden altın ve para çaldılar | Video 01:55
Filmleri aratmayan hırsızlık! Çarşaf giyip, maymuncukla kapısını açtıkları evden altın ve para çaldılar | Video 20.07.2026 | 10:16
170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video 01:03
170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video 20.07.2026 | 10:11
Uyuduğu bankta battaniyenin altından cansız bedeni çıktı | Video 01:30
Uyuduğu bankta battaniyenin altından cansız bedeni çıktı | Video 20.07.2026 | 09:57
Telefon yazışmaları suç örgütünü deşifre etti… 37 gözaltı … | Video 00:20
Telefon yazışmaları suç örgütünü deşifre etti… 37 gözaltı … | Video 20.07.2026 | 09:27
Burdur’da şehir çöplüğünde yangın! | Video 03:50
Burdur'da şehir çöplüğünde yangın! | Video 20.07.2026 | 09:15
İstanbul yine şovunu yaptı! Uzaydan İstanbul’un turkuaz hali görüntülendi | Video 05:08
İstanbul yine şovunu yaptı! Uzaydan İstanbul'un turkuaz hali görüntülendi | Video 20.07.2026 | 09:02
Haliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı, kazada denize düşen personelin cesedi bulundu: Kaza anı kamerada 02:05
Haliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı, kazada denize düşen personelin cesedi bulundu: Kaza anı kamerada 20.07.2026 | 08:45
Kim Milyoner Olmak İster’de o soruda iki jokerini kullandı! İşte heyecan yaratan o anlar! 03:18
Kim Milyoner Olmak İster’de o soruda iki jokerini kullandı! İşte heyecan yaratan o anlar! 20.07.2026 | 00:47
Ankara’da korkutan patlama! Kimyasal ürün fabrikasında yangın çıktı: Alevler yan binaya da sıçradı! | Video 08:47
Ankara’da korkutan patlama! Kimyasal ürün fabrikasında yangın çıktı: Alevler yan binaya da sıçradı! | Video 19.07.2026 | 17:40
Adana’da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada 01:01
Adana'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada 19.07.2026 | 16:01
Antalya’da başlayan orman yangınına zamanında müdahale alevlerin yayılmasını önledi | Video 00:27
Antalya'da başlayan orman yangınına zamanında müdahale alevlerin yayılmasını önledi | Video 19.07.2026 | 15:33
Çatalca’da otluk alanda yangın! | Video 00:23
Çatalca'da otluk alanda yangın! | Video 19.07.2026 | 15:14
Motosiklet ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 01:40
Motosiklet ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 19.07.2026 | 14:43
İzmir’deki korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı: Meğerse... | Video 00:47
İzmir'deki korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı: Meğerse... | Video 19.07.2026 | 12:57
Annesini telefonda konuşurken gördü, dolandırıcıların planını bozdu | Video 04:53
Annesini telefonda konuşurken gördü, dolandırıcıların planını bozdu | Video 19.07.2026 | 10:31
Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı: Sürücü ise 16 yaşında! Kaza anı kamerada 00:32
Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı: Sürücü ise 16 yaşında! Kaza anı kamerada 19.07.2026 | 09:56
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu! Otomobil, kamyonetle çarpıştı...O anlar kamerada 01:23
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu! Otomobil, kamyonetle çarpıştı...O anlar kamerada 19.07.2026 | 09:41
X-ray’de ortaya çıktı! Üniversite öğrencisi şarjörle AVM’ye girmeye çalıştı; 606 mermi bulundu: ’Sevgilime götürüyordum’ | Video 01:33
X-ray'de ortaya çıktı! Üniversite öğrencisi şarjörle AVM’ye girmeye çalıştı; 606 mermi bulundu: 'Sevgilime götürüyordum' | Video 19.07.2026 | 09:34
Bursa’da otopark görevlisi ile vatandaş arasında bıçaklı kavga! Olay anı kamerada 00:44
Bursa'da otopark görevlisi ile vatandaş arasında bıçaklı kavga! Olay anı kamerada 19.07.2026 | 09:23
Esenyurt’ta otel yangını! Otelde konaklayan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı | Video 03:56
Esenyurt'ta otel yangını! Otelde konaklayan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı | Video 19.07.2026 | 08:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA