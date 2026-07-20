El frenini çekmeyi unuttu: Araba kaydı, istinat duvarında asılı kaldı | Video 20 Temmuz 2026 16:21 Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen park halindeki otomobil, caddede geri hareket edip, bir apartmanın istinat duvarında asılı kaldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çorlu'da yaşayan S.K., kullandığı 16 RC 328 plakalı otomobilini, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2'nci Sokak'ta park etti. İddiaya göre; S.K., markete giderken, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir süre sonra geri hareket edip apartmanın istinat duvarına çarpıp asılı kaldı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan, otomobilin geri hareket edip duvara çarptığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.