Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı: "Paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil!" | Video
20 Temmuz 2026 14:11
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/284884 sayılı soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği, Haluk Levent, Babala TV ve şirket hesap hareketlerine ilişkin soruları yanıtladı. Uğur, Ahbap Derneği'nin mali yapısı ve bağışların kullanımı hakkında bilgisi olmadığını, Haluk Levent'le 2023'ten bu yana fiziksel olarak görüşmediğini, şirketlerinden ve şahsi hesaplarından yapılan para transferlerinin Ahbap Derneği ile "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" söyledi.
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