Silivri'de feci kaza! Kamyonet durağa daldı: 1 kadın yaralandı... O anlar kamerada 20 Temmuz 2026 16:37 Silivri'de freni boşalan park halindeki belediye kamyoneti minibüs durağına çarptı. Durakta bekleyen bir kadın yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 15.00 sıralarında Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Silivri Belediyesi'ne ait çalışma kamyoneti park halindeyken freni boşaldı. Freni boşalan sürücüsüz kamyonet yolun karşısındaki minibüs durağına daldı. Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen bir kadın aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki kamyonetin aniden hareket ederek yolu geçtiği, minibüs durağına çarptığı ve çevredeki vatandaşların panikle yaralı kadının yardımına koştuğu görülüyor.