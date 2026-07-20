Video Yaşam Park halindeki araç alev alev yandı! Çevredekiler su şişesi ile söndürmeye çalıştı | Video
Park halindeki araç alev alev yandı! Çevredekiler su şişesi ile söndürmeye çalıştı | Video

Park halindeki araç alev alev yandı! Çevredekiler su şişesi ile söndürmeye çalıştı | Video

20 Temmuz 2026 13:01

Antalya'da park halindeki araçta çıkan yangın mahalle sakinlerini seferber etti. Vatandaşlar balkonlardan atılan su şişeleri ile yangını söndürmeye çalıştı.

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Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 916 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki Mehmet Ü.'ye ait 07 AG 757 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar balkonlardan atılan su şişeleri ile yangını söndürmeye çalışırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada verilen adrese gelen polis ekibi yangın söndürme tüpü ile aracı kaplayan alevlere müdahale etti. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.

Yangının aracın ön ve arka kısımlarından başlayan başlaması ve çevredeki vatandaşların yangından kısa süre önce araç çevresinde bir kişiyi gördüklerini belirtmesi nedeniyle kundaklama şüphesi üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. Araç sahibi Mehmet Ü.'nün aracı kardeşinin yakmış olabileceğini belirtmesi üzerine H. Ü.'yü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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