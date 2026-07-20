170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video

20 Temmuz 2026 10:14

İstanbul Fatih’te bir kuyumcu deposundan piyasa değeri yaklaşık 170 milyon lira olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını çalan şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Çalınan altının tamamı eksiksiz şekilde ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.