Video Yaşam 170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video
170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video

170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video

20 Temmuz 2026 10:14

İstanbul Fatih’te bir kuyumcu deposundan piyasa değeri yaklaşık 170 milyon lira olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını çalan şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Çalınan altının tamamı eksiksiz şekilde ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 14 Temmuz 2026 tarihinde Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu deposundan gerçekleştirilen hırsızlığın ardından kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, maskeli şüphelilerin çarşıya valizle girerek yaklaşık 10 dakika içinde milyonlarca liralık altınla ayrıldığı belirlendi.

ALTINDAN DUŞA KABİN ALTINDA ÇIKTI

Kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelisi N.İ. ile suç ortağı E.İ., olayın yaşandığı gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kağıthane'deki adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan 51 kilo 482 gram altının tamamı duşa kabin altına saklanmış çanta içinde ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video 01:03
170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video 20.07.2026 | 10:11
Uyuduğu bankta battaniyenin altından cansız bedeni çıktı | Video 01:30
Uyuduğu bankta battaniyenin altından cansız bedeni çıktı | Video 20.07.2026 | 09:57
Telefon yazışmaları suç örgütünü deşifre etti… 37 gözaltı … | Video 00:20
Telefon yazışmaları suç örgütünü deşifre etti… 37 gözaltı … | Video 20.07.2026 | 09:27
Burdur’da şehir çöplüğünde yangın! | Video 03:50
Burdur'da şehir çöplüğünde yangın! | Video 20.07.2026 | 09:15
İstanbul yine şovunu yaptı! Uzaydan İstanbul’un turkuaz hali görüntülendi | Video 05:08
İstanbul yine şovunu yaptı! Uzaydan İstanbul'un turkuaz hali görüntülendi | Video 20.07.2026 | 09:02
Haliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı, kazada denize düşen personelin cesedi bulundu: Kaza anı kamerada 02:05
Haliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı, kazada denize düşen personelin cesedi bulundu: Kaza anı kamerada 20.07.2026 | 08:45
Kim Milyoner Olmak İster’de o soruda iki jokerini kullandı! İşte heyecan yaratan o anlar! 03:18
Kim Milyoner Olmak İster’de o soruda iki jokerini kullandı! İşte heyecan yaratan o anlar! 20.07.2026 | 00:47
Ankara’da korkutan patlama! Kimyasal ürün fabrikasında yangın çıktı: Alevler yan binaya da sıçradı! | Video 08:47
Ankara’da korkutan patlama! Kimyasal ürün fabrikasında yangın çıktı: Alevler yan binaya da sıçradı! | Video 19.07.2026 | 17:40
Adana’da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada 01:01
Adana'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada 19.07.2026 | 16:01
Antalya’da başlayan orman yangınına zamanında müdahale alevlerin yayılmasını önledi | Video 00:27
Antalya'da başlayan orman yangınına zamanında müdahale alevlerin yayılmasını önledi | Video 19.07.2026 | 15:33
Çatalca’da otluk alanda yangın! | Video 00:23
Çatalca'da otluk alanda yangın! | Video 19.07.2026 | 15:14
Motosiklet ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 01:40
Motosiklet ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 19.07.2026 | 14:43
İzmir’deki korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı: Meğerse... | Video 00:47
İzmir'deki korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı: Meğerse... | Video 19.07.2026 | 12:57
Annesini telefonda konuşurken gördü, dolandırıcıların planını bozdu | Video 04:53
Annesini telefonda konuşurken gördü, dolandırıcıların planını bozdu | Video 19.07.2026 | 10:31
Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı: Sürücü ise 16 yaşında! Kaza anı kamerada 00:32
Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı: Sürücü ise 16 yaşında! Kaza anı kamerada 19.07.2026 | 09:56
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu! Otomobil, kamyonetle çarpıştı...O anlar kamerada 01:23
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu! Otomobil, kamyonetle çarpıştı...O anlar kamerada 19.07.2026 | 09:41
X-ray’de ortaya çıktı! Üniversite öğrencisi şarjörle AVM’ye girmeye çalıştı; 606 mermi bulundu: ’Sevgilime götürüyordum’ | Video 01:33
X-ray'de ortaya çıktı! Üniversite öğrencisi şarjörle AVM’ye girmeye çalıştı; 606 mermi bulundu: 'Sevgilime götürüyordum' | Video 19.07.2026 | 09:34
Bursa’da otopark görevlisi ile vatandaş arasında bıçaklı kavga! Olay anı kamerada 00:44
Bursa'da otopark görevlisi ile vatandaş arasında bıçaklı kavga! Olay anı kamerada 19.07.2026 | 09:23
Esenyurt’ta otel yangını! Otelde konaklayan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı | Video 03:56
Esenyurt'ta otel yangını! Otelde konaklayan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı | Video 19.07.2026 | 08:57
Ordu’da skuteri ile evine giden çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı! O anlar kamerada 00:23
Ordu'da skuteri ile evine giden çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı! O anlar kamerada 19.07.2026 | 08:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA