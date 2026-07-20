170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video
İstanbul Fatih’te bir kuyumcu deposundan piyasa değeri yaklaşık 170 milyon lira olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını çalan şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Çalınan altının tamamı eksiksiz şekilde ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
ALTINDAN DUŞA KABİN ALTINDA ÇIKTI
Kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelisi N.İ. ile suç ortağı E.İ., olayın yaşandığı gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kağıthane'deki adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan 51 kilo 482 gram altının tamamı duşa kabin altına saklanmış çanta içinde ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.