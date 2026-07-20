Video Yaşam "Telefonla oynama" diye uyardığı motosiklet sürücüsü tornavidayla saldırdı: O anlar kamerada

"Telefonla oynama" diye uyardığı motosiklet sürücüsü tornavidayla saldırdı: O anlar kamerada

20 Temmuz 2026 10:43

Arnavutköy'de trafikte seyir halindeyken cep telefonuyla oynayan motosikletliyi uyaran otomobil sürücüsü, beklenmedik bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Otomobili durduran motosiklet sürücüsü, yanında bulunan tornavidayla sürücüye saldırdı. Araç kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı kısa sürede yakaladı. Şahsa 226 bin TL trafik cezası uygulanırken, adli işlemler için gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Olay, Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, motosiklet kullanırken cep telefonuyla oynadığı görülen sürücüyü "Telefonla oynama, yola bak" diyerek uyardı. Uyarıya sinirlenen motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne "Çek lan sağa" diyerek aracını durdurmasını istedi. Aracın durmasının ardından motosikletten inen saldırgan, yanında bulunan tornavidayı alarak otomobil sürücüsüne yöneldi. Yaşanan gerginlik ve saldırı anları araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün otomobili durdurduğu, tornavidayı alarak sürücünün üzerine yürüdüğü ve çevrede kısa süreli panik yaşandığı görüldü.

ARAÇ KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ, ASAYİŞ EKİPLERİ YAKALADI

Görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olan otomobil sürücüsünün şikayetinin ardından çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 21 yaşındaki Y.İ. isimli motosiklet sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yapılan trafik incelemelerinde motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden toplam 226 bin TL idari para cezası uygulandığı ve adli işlemler için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Motosiklet sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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