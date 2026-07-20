Sultanbeyli’de film gibi uyuşturucu operasyonu: Polis dron ile takip ettiği çeteyi çökertti | Video 20 Temmuz 2026 14:58 İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu madde ticaretine yönelik Sultanbeyli merkezli yürüttüğü operasyonlarda İstanbul ve Balıkesir’de belirlenen 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Dron destekli operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sultanbeyli'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Dron destekli yapılan takip sırasında beyaz renkli bir araç şüpheli hareketleriyle polis dronunun radarına takıldı. Ekipler aracı anbean izlemeye başladı. Takip edilen araç yol kenarında durdu. Araçtan inen bir şüpheli, önceden sakladığı uyuşturucu maddeyi bulunduğu yerden alarak tekrar araca bindi. Bir süre sonra başka bir aracın yanına yaklaşan şüphelilerin gerçekleştirdiği uyuşturucu alışverişi polis dronu tarafından saniye saniye kaydedildi. Delillerin toplanmasının ardından ekipler harekete geçti. Araçlardan biri durduruldu, içindeki şüpheliler satın aldıkları uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

Ancak operasyon bununla sınırlı kalmadı. Polis ekipleri diğer aracı izlemeyi sürdürdü. Kısa süre sonra aynı noktada ikinci bir uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu alışveriş de dron kamerasıyla kayıt altına alınınca ekipler yeniden operasyon düğmesine bastı. Bu kez önü kesilen araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sokak aralarında yaşanan kovalamacada şüphelilerden biri araçtan inerek yaya olarak kaçarken, diğeri hızla uzaklaşmaya çalıştı. Nefes kesen takibin sonunda şüpheliler saklandıkları adreslerde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin kendilerine "Sarsılmaz" adını veren 11 kişilik bir suç örgütü oluşturduklarını belirledi. Yapılan çalışmalarda örgütün elebaşısının Ö.D. olduğu tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma genişletildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli denetimlerini sürdürüldü. Ekipler örgütle bağlantılı üç aracı daha belirledi. Yapılan takiplerin ardından bu araçlar da durduruldu ve şüpheliler gözaltına alındı. Ardından özel harekât polislerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarla şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Peş peşe düzenlenen operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan örgüt üyelerinden bazılarının, örgütün varlığını doğruladıkları, örgüt elebaşı Ö.D. tarafından müşterilere yönlendirildiklerini kabul ettikleri ve pişman olduklarını beyan ettikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.