Video Yaşam Başakşehir'de yol kesip kavga ettiler: 720 bin lira ceza! | Video
Başakşehir'de yol kesip kavga ettiler: 720 bin lira ceza! | Video

Başakşehir'de yol kesip kavga ettiler: 720 bin lira ceza! | Video

20 Temmuz 2026 16:15

Başakehir'de trafikte tartışmaya başlayan, diğer sürücüleri ısrarla takip edip araçlarından inerek kavga edenler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlendi. Sanal medyaya yansıyan trafikte tartışma görüntülerinin ardından harekete geçen Sanal Devriye ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilere toplam 720 bin lira para cezası kesilirken, araçlar ise trafikten men edildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanal Devriye ekipleri, sanal medya ve dijital platformlarda paylaşılan trafikte tartışma konulu görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, Başakşehir'de trafikte uygunsuz davranışlarda bulunan araç sürücülerinin S.A. ve E.Ç. olduğu, araçlarda yolcu konumunda bulunanların ise B.T., U.D. ve B.D. isimli olduğu belirlendi.

720 BİN LİRA CEZA KESİLDİ; ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik güvenliğini tehlikeye atan şüphelilere, ekipler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesini ihlal eden sürücü ve yolculara islem yaptı. Yapılan işlemler doğrultusunda, şüphelilere toplamda 720 bin lira para cezası kesildi. Olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücüler S.A. ve E.Ç.'nin sürücü belgelerine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

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