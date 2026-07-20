Video Yaşam Şanlıurfa'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada
Şanlıurfa'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada

Şanlıurfa'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada

20 Temmuz 2026 15:01

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, önceki gün Halfeti-Birecik kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Halfeti istikametinden Gaziantep yönüne giden Ali Aydın yönetimindeki 61 VS 428 plakalı hafif ticari araç ile dönüş yapmak isteyen Yüsra Sezer idaresindeki 07 BJZ 451 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk incelemede; otomobilde bulunan Güneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) ve Zeynep Sezik'in (16) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Ayşe Aydın (51), Beyzanur Aydın, Yüsra Sezer, (28), Sevgi Sezik (24), Ahmet Sever (8), Ayşe Sever (34), Esmanur Sever (5) ve Minelnur Sever (11) ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitirenler toprağa verilirken, yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.

GÜNÜBİRLİK GEZİYE GELMİŞLER

Kazaya karışan iki araçta bulunan kişilerin, Diyarbakır ve Şırnak'tan Şanlıurfa'nın turistik ilçeleri Birecik ve Halfeti'ni gezmek amacıyla kente geldikleri, günübirlik gezinin ardından dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı, ardından çarpışmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu görülüyor. Ayrıca çevrede bulunan vatandaşların panik yaşadığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultanbeyli’de film gibi uyuşturucu operasyonu: Polis dron ile takip ettiği çeteyi çökertti | Video 01:33
Sultanbeyli’de film gibi uyuşturucu operasyonu: Polis dron ile takip ettiği çeteyi çökertti | Video 20.07.2026 | 14:55
Esenyurt’ta yine bir ’yan baktın’ kavgası! 15 yaşındaki çocuğu tekme tokat darbettiler | Video 04:18
Esenyurt'ta yine bir 'yan baktın' kavgası! 15 yaşındaki çocuğu tekme tokat darbettiler | Video 20.07.2026 | 14:24
Şanlıurfa’da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 00:19
Şanlıurfa'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 20.07.2026 | 14:14
Oğuzhan Uğur’un ifadesi ortaya çıktı: Paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil! | Video 01:52
Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı: "Paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil!" | Video 20.07.2026 | 14:09
Artvin’de bir ev, aynı gün içerisinde 2 kez yandı! İncelemeler sonrası eski eş tutuklandı... | Video 01:42
Artvin'de bir ev, aynı gün içerisinde 2 kez yandı! İncelemeler sonrası eski eş tutuklandı... | Video 20.07.2026 | 13:07
Park halindeki araç alev alev yandı! Çevredekiler su şişesi ile söndürmeye çalıştı | Video 02:45
Park halindeki araç alev alev yandı! Çevredekiler su şişesi ile söndürmeye çalıştı | Video 20.07.2026 | 12:57
Osmaniye’de tanker ile otomobil çarpıştı! 2 yaralı: Kaza anı kamerada 01:44
Osmaniye'de tanker ile otomobil çarpıştı! 2 yaralı: Kaza anı kamerada 20.07.2026 | 11:48
Başakşehir’de iki grup arasında çıkan tartışmada sokak, savaş alanına döndü: Tekmeler ve sopalar havada uçuştu | Video 00:30
Başakşehir’de iki grup arasında çıkan tartışmada sokak, savaş alanına döndü: Tekmeler ve sopalar havada uçuştu | Video 20.07.2026 | 10:56
Bayrampaşa’da korkutan kaza! Hafif ticari araca çarpan su tankeri devrildi: O anlar kamerada 01:41
Bayrampaşa'da korkutan kaza! Hafif ticari araca çarpan su tankeri devrildi: O anlar kamerada 20.07.2026 | 10:46
Telefonla oynama diye uyardığı motosiklet sürücüsü tornavidayla saldırdı: O anlar kamerada 01:15
"Telefonla oynama" diye uyardığı motosiklet sürücüsü tornavidayla saldırdı: O anlar kamerada 20.07.2026 | 10:39
Filmleri aratmayan hırsızlık! Çarşaf giyip, maymuncukla kapısını açtıkları evden altın ve para çaldılar | Video 01:55
Filmleri aratmayan hırsızlık! Çarşaf giyip, maymuncukla kapısını açtıkları evden altın ve para çaldılar | Video 20.07.2026 | 10:16
170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video 01:03
170 Milyon liralık altını 10 dakikada işte böyle çaldılar | Video 20.07.2026 | 10:11
Uyuduğu bankta battaniyenin altından cansız bedeni çıktı | Video 01:30
Uyuduğu bankta battaniyenin altından cansız bedeni çıktı | Video 20.07.2026 | 09:57
Telefon yazışmaları suç örgütünü deşifre etti… 37 gözaltı … | Video 00:20
Telefon yazışmaları suç örgütünü deşifre etti… 37 gözaltı … | Video 20.07.2026 | 09:27
Burdur’da şehir çöplüğünde yangın! | Video 03:50
Burdur'da şehir çöplüğünde yangın! | Video 20.07.2026 | 09:15
İstanbul yine şovunu yaptı! Uzaydan İstanbul’un turkuaz hali görüntülendi | Video 05:08
İstanbul yine şovunu yaptı! Uzaydan İstanbul'un turkuaz hali görüntülendi | Video 20.07.2026 | 09:02
Haliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı, kazada denize düşen personelin cesedi bulundu: Kaza anı kamerada 02:05
Haliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı, kazada denize düşen personelin cesedi bulundu: Kaza anı kamerada 20.07.2026 | 08:45
Kim Milyoner Olmak İster’de o soruda iki jokerini kullandı! İşte heyecan yaratan o anlar! 03:18
Kim Milyoner Olmak İster’de o soruda iki jokerini kullandı! İşte heyecan yaratan o anlar! 20.07.2026 | 00:47
Ankara’da korkutan patlama! Kimyasal ürün fabrikasında yangın çıktı: Alevler yan binaya da sıçradı! | Video 08:47
Ankara’da korkutan patlama! Kimyasal ürün fabrikasında yangın çıktı: Alevler yan binaya da sıçradı! | Video 19.07.2026 | 17:40
Adana’da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada 01:01
Adana'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada 19.07.2026 | 16:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA