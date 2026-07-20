Video Yaşam Artvin'de bir ev, aynı gün içerisinde 2 kez yandı! İncelemeler sonrası eski eş tutuklandı... | Video
Artvin'de bir ev, aynı gün içerisinde 2 kez yandı! İncelemeler sonrası eski eş tutuklandı... | Video

Artvin'de bir ev, aynı gün içerisinde 2 kez yandı! İncelemeler sonrası eski eş tutuklandı... | Video

20 Temmuz 2026 13:13

Artvin'in Hopa ilçesinde aynı evde aynı gün içinde çıkan iki yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibinin eski eşi tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, 16 Temmuz'da Sundura Mahallesi'nde Muhammet Topal'a ait evde çıkan yangın, Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.

Kısa süre sonra aynı evden yeniden duman yükselmesi üzerine ekipler ikinci kez müdahale etti. İtfaiyenin hazırladığı rapor doğrultusunda çalışma başlatan Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınların kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

Yapılan incelemede, yaklaşık 15 gündür evde bulunmayan kadının eski eşi M.Ç.'nin önce evi ateşe verdiği, ilk yangının söndürülmesinin ardından tekrar eve girerek bu kez farklı bir odayı da kasten yaktığı belirlendi.

Polis tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki ifadesinde yangınları kendisinin çıkardığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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