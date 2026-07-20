Bayrampaşa'da korkutan kaza! Hafif ticari araca çarpan su tankeri devrildi: O anlar kamerada 20 Temmuz 2026 10:52 Bayrampaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri yokuştan indiği sırada hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen su tankeri sürüklenerek park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Su tankeri şoförü olay yerinden kaçarken, yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 08.15 sıralarında Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DM 5358 plakalı şu tankeri yokuştan indiği sırada karşı istikamette seyir halinde olan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan su tankeri, park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SU TANKERİNİ BIRAKIP KAÇTI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından su tankeri şoförünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Diğer yandan yaşanan kaza anı caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.