Uyuduğu bankta battaniyenin altından cansız bedeni çıktı | Video
20 Temmuz 2026 09:59
Tekirdağ'da bir vatandaş, yatıp uyuduğu parkın bankında ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Evsiz olduğu öne sürülen 64 yaşındaki Erkan Ergene, battaniye ile uzandığı bankta bir süre sonra kendisine seslenenlere cevap vermeyince hareketsiz olduğu fark edildi. Parktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde kontrollerde bulunan sağlık ekipleri, Erkan Ergene'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Ergene'nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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