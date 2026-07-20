Konya Kültür Yolu Festivali sürüyor! Festivalin ikinci gününde Sinan Akçıl hayranlarını coşturdu
20 Temmuz 2026 18:32
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Konya Kültür Yolu Festivali'nin ikinci günü geçtiğimiz gün gerçekleşti. Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Sinan Akçıl konseriyle renklendi. Binlerce kişi meydanı doldururken, Akçıl’ın şarkılarına eşlik etti.
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