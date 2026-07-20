Başakşehir’de iki grup arasında çıkan tartışmada sokak, savaş alanına döndü: Tekmeler ve sopalar havada uçuştu | Video 20 Temmuz 2026 11:02 Başakşehir'de gece saatlerinde iki kalabalık grup arasında çıkan kavga, sokakta adeta savaş alanı oluşturdu. Tarafların birbirlerine tekme, yumruk, sopa ve reklam flamalarının direkleriyle saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İstanbul'un Başakşehir İlçesi Şahintepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kalabalık grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, bazı şahısların sopa ve çeşitli cisimler kullandığı görüldü. Kavga sırasında bazı kişilerin çevrede bulunan reklam flamalarının direklerini sökerek birbirlerine saldırdığı anlar dikkat çekti.

Sokakta yaşanan kavga ve panik dolu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şahısların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, reklam flamalarının direklerini kullanarak birbirlerine vurduğu ve çevrede büyük kargaşa yaşandığı görüldü.

Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik çalışma başlattı.