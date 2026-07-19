Ankara’da korkutan patlama! Kimyasal ürün fabrikasında yangın çıktı: Alevler yan binaya da sıçradı! | Video 19 Temmuz 2026 17:45 Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen patlama sesi yürekleri ağza getirdi. Atık geri kazanımı yapılan kimyasal ürün fabrikasında çıkan yangın, bitişikteki fabrikaya sıçradı. Yaklaşık 20 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında köpükle soğutma çalışmaları sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Kahramankazan ilçesi Dağyaka Mahallesi'ndeki Büyük Saray Sitesi'nde bulunan atık geri kazanım kimyasal ürün fabrikasında meydana geldi.

ALEVLER YAN FABRİKAYA DA SIÇRADI

Edinilen bilgilere göre, fabrikadan ilk olarak büyük bir patlama sesi duyuldu, ardından alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını sardı. Alevler, fabrikanın hemen yanında bulunan başka bir fabrikaya da sıçradı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ



Yoğun ihbarlar üzerine Keresteciler İtfaiye İstasyonu ekipleri saat 14.34'te bölgeye sevk edildi. Ekipler saat 14.45'te olay yerine ulaşarak yangına müdahaleye başladı.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Ankara'nın birçok noktasından bölgeye takviye gönderilen itfaiye ekipleri köpük kuleleri, merdivenli araç ve tankerler ile yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 20 itfaiye aracının müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin köpükle soğutma çalışmaları devam ediyor.