Annesini telefonda konuşurken gördü, dolandırıcıların planını bozdu | Video 19 Temmuz 2026 10:36 Antalya'da telefon dolandırıcılarının hedef aldığı yaşlı kadın kızı sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcıların yaşlı kadını ağlarına düşünmeye çalıştığı o anlar cep telefonu ile kayda alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'da yaşayan yaşlı kadını hedef alan ve kendisini Emniyet Müdürlüğü görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcısı savcılık talimatıyla yürütülen sözde bir operasyonu gerekçe göstererek Hacer Özkan'dan kimlik bilgilerini doğrulamasını istedi. O sırada annesinin yanında bulunan kızı, konuşmanın bir dolandırıcılık girişimi olduğunu fark ederek müdahale etti. Yaşlı kadını telefonda baskı kurarak paniğe sürüklemeye ve yönlendirmeye çalıştığını fark eden kızı, annesinin dolandırıcıların ağına düşmesini son anda engelledi.

O ANLARI KAYDA ALDILAR

Genç kadın, annesinin para göndermesini ve kişisel bilgilerini paylaşmasını son anda engellediği o anları kayda aldı. Savcılığın verdiği talimat ile yaşlı kadını aradığını söyleyen kimliği belirsiz şahıs düzenlenen bir operasyonda kendisi ve birçok vatandaşın adına düzenlenen sahte kimlik kartlarının yasal olmayan şekilde kullandığını söyledi. Operasyon düzenlenen şahısların FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğunu söyleyen telefonun diğer ucundaki kimliği belirsiz şahıs banka, tapu ve noterde en son ne zaman işlem yaptığını sordu.

KIZI DURUMU FARK ETTİ

Yaşlı kadın kızının yönlendirmesi ile karakola ifade vereceğini ve damadının Emniyet Genel Müdürü olduğunu söyledi. Bunun üzerine kimliği belirsiz şahıs, "Damadın kim ya, hakkında FETÖ soruşturması açıldı. İsterse Cumhurbaşkanı olsun. Ben seni kendi kafama göre aramadım" diyerek Özkan'ı paniğe sürüklemeye çalıştı. Yaşlı kadının o sırada yanında olan kızının görüşmeye dahil olması ile şahıs görüşmeyi sonlandırarak telefonu kapatırken, dolandırıcıların ağına düşmekten kurtuldu.

"DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA KURTULDUM"

Evde otururken tanımadığı bir numaradan telefon geldiğini ve arayan kişinin kendisine karakoldan tebligat gelip gelmediğini sorduğunu belirten Hacer Özkan "Bir telefon geldi. Arayan, tebligat geldi mi karakoldan, polisten diye sordu. Kimlikle alışveriş yapılmış yüklü bir miktarda, 'Üzerine kayıtlı borç var karakola geleceksin. Cumhurbaşkanı bile olsa sizi kurtaramaz. Savcılıktan talimat bekliyoruz. İfadeye geleceksin' dedi. İfademi vermeye karakola gideceğimi söyledim. O da "Savcılıktan talimat bekliyoruz. Çağırdım yere gelirsin" dedi. O arada ben panikledim, kızım devreye girince dolandırılmaktan son anda kurtuldum" dedi.