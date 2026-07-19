Video Yaşam Annesini telefonda konuşurken gördü, dolandırıcıların planını bozdu | Video
Annesini telefonda konuşurken gördü, dolandırıcıların planını bozdu | Video

Annesini telefonda konuşurken gördü, dolandırıcıların planını bozdu | Video

19 Temmuz 2026 10:36

Antalya'da telefon dolandırıcılarının hedef aldığı yaşlı kadın kızı sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcıların yaşlı kadını ağlarına düşünmeye çalıştığı o anlar cep telefonu ile kayda alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'da yaşayan yaşlı kadını hedef alan ve kendisini Emniyet Müdürlüğü görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcısı savcılık talimatıyla yürütülen sözde bir operasyonu gerekçe göstererek Hacer Özkan'dan kimlik bilgilerini doğrulamasını istedi. O sırada annesinin yanında bulunan kızı, konuşmanın bir dolandırıcılık girişimi olduğunu fark ederek müdahale etti. Yaşlı kadını telefonda baskı kurarak paniğe sürüklemeye ve yönlendirmeye çalıştığını fark eden kızı, annesinin dolandırıcıların ağına düşmesini son anda engelledi.

O ANLARI KAYDA ALDILAR
Genç kadın, annesinin para göndermesini ve kişisel bilgilerini paylaşmasını son anda engellediği o anları kayda aldı. Savcılığın verdiği talimat ile yaşlı kadını aradığını söyleyen kimliği belirsiz şahıs düzenlenen bir operasyonda kendisi ve birçok vatandaşın adına düzenlenen sahte kimlik kartlarının yasal olmayan şekilde kullandığını söyledi. Operasyon düzenlenen şahısların FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğunu söyleyen telefonun diğer ucundaki kimliği belirsiz şahıs banka, tapu ve noterde en son ne zaman işlem yaptığını sordu.

KIZI DURUMU FARK ETTİ

Yaşlı kadın kızının yönlendirmesi ile karakola ifade vereceğini ve damadının Emniyet Genel Müdürü olduğunu söyledi. Bunun üzerine kimliği belirsiz şahıs, "Damadın kim ya, hakkında FETÖ soruşturması açıldı. İsterse Cumhurbaşkanı olsun. Ben seni kendi kafama göre aramadım" diyerek Özkan'ı paniğe sürüklemeye çalıştı. Yaşlı kadının o sırada yanında olan kızının görüşmeye dahil olması ile şahıs görüşmeyi sonlandırarak telefonu kapatırken, dolandırıcıların ağına düşmekten kurtuldu.

"DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA KURTULDUM"

Evde otururken tanımadığı bir numaradan telefon geldiğini ve arayan kişinin kendisine karakoldan tebligat gelip gelmediğini sorduğunu belirten Hacer Özkan "Bir telefon geldi. Arayan, tebligat geldi mi karakoldan, polisten diye sordu. Kimlikle alışveriş yapılmış yüklü bir miktarda, 'Üzerine kayıtlı borç var karakola geleceksin. Cumhurbaşkanı bile olsa sizi kurtaramaz. Savcılıktan talimat bekliyoruz. İfadeye geleceksin' dedi. İfademi vermeye karakola gideceğimi söyledim. O da "Savcılıktan talimat bekliyoruz. Çağırdım yere gelirsin" dedi. O arada ben panikledim, kızım devreye girince dolandırılmaktan son anda kurtuldum" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Annesini telefonda konuşurken gördü, dolandırıcıların planını bozdu | Video 04:53
Annesini telefonda konuşurken gördü, dolandırıcıların planını bozdu | Video 19.07.2026 | 10:31
Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı: Sürücü ise 16 yaşında! Kaza anı kamerada 00:32
Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı: Sürücü ise 16 yaşında! Kaza anı kamerada 19.07.2026 | 09:56
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu! Otomobil, kamyonetle çarpıştı...O anlar kamerada 01:23
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu! Otomobil, kamyonetle çarpıştı...O anlar kamerada 19.07.2026 | 09:41
X-ray’de ortaya çıktı! Üniversite öğrencisi şarjörle AVM’ye girmeye çalıştı; 606 mermi bulundu: ’Sevgilime götürüyordum’ | Video 01:33
X-ray'de ortaya çıktı! Üniversite öğrencisi şarjörle AVM’ye girmeye çalıştı; 606 mermi bulundu: 'Sevgilime götürüyordum' | Video 19.07.2026 | 09:34
Bursa’da otopark görevlisi ile vatandaş arasında bıçaklı kavga! Olay anı kamerada 00:44
Bursa'da otopark görevlisi ile vatandaş arasında bıçaklı kavga! Olay anı kamerada 19.07.2026 | 09:23
Esenyurt’ta otel yangını! Otelde konaklayan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı | Video 03:56
Esenyurt'ta otel yangını! Otelde konaklayan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı | Video 19.07.2026 | 08:57
Ordu’da skuteri ile evine giden çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı! O anlar kamerada 00:23
Ordu'da skuteri ile evine giden çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı! O anlar kamerada 19.07.2026 | 08:50
Yalova’ya giden arabalı feribottaki bir otomobilde yılan çıktı! O anlar kamerada 00:42
Yalova'ya giden arabalı feribottaki bir otomobilde yılan çıktı! O anlar kamerada 19.07.2026 | 08:43
Adana’da kasklı şüpheli iş yerine silahla saldırdı: 1 yaralı | Video 00:24
Adana’da kasklı şüpheli iş yerine silahla saldırdı: 1 yaralı | Video 19.07.2026 | 08:33
Eskişehir’de bir mahallede aynı anda iki yangın | Video 01:43
Eskişehir'de bir mahallede aynı anda iki yangın | Video 18.07.2026 | 16:39
Çatalca’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor! | Video 00:12
Çatalca'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor! | Video 18.07.2026 | 15:25
Ankara’da yaşlı çifte ait evden bir kamyon dolusu çöp çıkartıldı | Video 03:18
Ankara'da yaşlı çifte ait evden bir kamyon dolusu çöp çıkartıldı | Video 18.07.2026 | 14:59
İş yerine girebilmek için çıktığı merdiven sonu oldu | Video 01:40
İş yerine girebilmek için çıktığı merdiven sonu oldu | Video 18.07.2026 | 13:41
Fatih’teki 4 kilo altın vurgununun kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:59
Fatih'teki 4 kilo altın vurgununun kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.07.2026 | 13:40
Sındırgı’da trafik kazasında sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı | Video 00:25
Sındırgı'da trafik kazasında sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı | Video 18.07.2026 | 13:17
Şırnak’ta zehir yüklü tır uygulama noktasında yakalandı | Video 00:36
Şırnak'ta zehir yüklü tır uygulama noktasında yakalandı | Video 18.07.2026 | 12:54
Şarköy’de denize girenlerin arasına yavru yunus daldı: Eğlenceli anlar kamerada | Video 00:35
Şarköy'de denize girenlerin arasına yavru yunus daldı: Eğlenceli anlar kamerada | Video 18.07.2026 | 12:47
Fırının kasasından 10 bin lira çaldılar! O anlar kamerada | Video 00:31
Fırının kasasından 10 bin lira çaldılar! O anlar kamerada | Video 18.07.2026 | 12:02
Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada: 2 yaralı | Video 03:23
Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada: 2 yaralı | Video 18.07.2026 | 11:53
Fatih’te 4 kilogram altın vurgunu: Parayı getireceğim dedi, altınlarla kaçtı | Video 02:51
Fatih'te 4 kilogram altın vurgunu: "Parayı getireceğim" dedi, altınlarla kaçtı | Video 18.07.2026 | 11:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA