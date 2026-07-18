Çatalca'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor! | Video
18 Temmuz 2026 15:36
Çatalca Ormanlı Mahallesi'nde ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangında havadan da müdahale ediliyor.
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