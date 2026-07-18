Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada: 2 yaralı | Video

18 Temmuz 2026 12:02

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yan yolda otomobil ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.