Şırnak'ta zehir yüklü tır uygulama noktasında yakalandı | Video
18 Temmuz 2026 13:47
Şırnak'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen mücadele kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir tırda 6 parça halinde 5 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç örgütleri ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi.
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