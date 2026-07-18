Video Yaşam Şanlıurfa Suruç’ta bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video
Şanlıurfa Suruç’ta bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video

Şanlıurfa Suruç’ta bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video

18 Temmuz 2026 11:31

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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