Şanlıurfa Suruç’ta bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video
18 Temmuz 2026 11:31
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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