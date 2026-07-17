Antalya'da apartman dairesinde yangın: Ev sahibi ve itfaiye eri dumandan etkilendi | Video
17 Temmuz 2026 15:42
Antalya'nın Serik ilçesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev sahibi ile söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine ulaşan 3 itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sırasında evde bulunan Hasan Turan ile alevlere müdahale eden bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilenerek yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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