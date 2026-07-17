Video Yaşam Antalya'da apartman dairesinde yangın: Ev sahibi ve itfaiye eri dumandan etkilendi | Video
Antalya'da apartman dairesinde yangın: Ev sahibi ve itfaiye eri dumandan etkilendi | Video

Antalya'da apartman dairesinde yangın: Ev sahibi ve itfaiye eri dumandan etkilendi | Video

17 Temmuz 2026 15:42

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev sahibi ile söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, bugün Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan 3 itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında evde bulunan Hasan Turan ile alevlere müdahale eden bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilenerek yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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