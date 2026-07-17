Antalya'da apartman dairesinde yangın: Ev sahibi ve itfaiye eri dumandan etkilendi | Video

17 Temmuz 2026 15:42

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev sahibi ile söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.