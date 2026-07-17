Ankara’da organize suç örgütüne operasyon: 12 kişi tutuklandı | Video
17 Temmuz 2026 08:35
Ankara'da suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda "Ağa" lakaplı örgüt lideri dahil 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
Ankara’da organize suç örgütüne operasyon: 12 kişi tutuklandı | Video 17.07.2026 | 08:23
00:16
Alanya'da sirenli itfaiyeye yol vermeyen sürücü kameraya yansıdı 16.07.2026 | 20:50
00:38
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 16.07.2026 | 20:13
03:28
01:01
00:49
Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video 16.07.2026 | 16:28
03:00
Park halindeki karavan alev alev yandı | Video 16.07.2026 | 16:28
01:19
08:55
05:20
01:54
Küçükçekmece'de bir kuyumcuya sahte altın satan şahıslar yakalandı | Video 16.07.2026 | 15:13
00:29
02:51
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı! Kaza anı kamerada 16.07.2026 | 14:45
01:03
Ataşehir'de İETT otobüsü alev topuna döndü: O anlar kamerada 16.07.2026 | 14:39
01:01
00:36
00:31
Esenyurt'ta yaşlı adama silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 16.07.2026 | 14:13
00:47
00:15