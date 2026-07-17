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Ankara’da organize suç örgütüne operasyon: 12 kişi tutuklandı | Video

Ankara’da organize suç örgütüne operasyon: 12 kişi tutuklandı | Video

17 Temmuz 2026 08:35

Ankara'da suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda "Ağa" lakaplı örgüt lideri dahil 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosun soruşturması kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Organize Suç Örgütüne operasyon yapıldı. Ankara'da "Ağa" lakaplı suç örgütü lideri ile bu örgüte mensup şüpheli 15 şahıs "silahla tehdit" yöntemiyle hedef aldığı kişilerin paralarını veya gayrimenkullerini gasp ettikleri tespit edildi. Ağa lakaplı örgüt liderinin Ankara'da boş bir arazideki bir evi aynı yolla üzerine alıp örgütün merkezi haline getirdiği, talimatları buradan verdiği, silahları bu evde sakladığı tespit edildi. Şüphelilerin telefonlarında ve sosyal medya hesaplarında silahla çekilmiş çok sayıda fotoğrafları, ateş ederken çektikleri videolar ve mağdurlara attıkları tehdit mesajları gibi birçok döküman ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen fiziki ve teknik takip, sonucu operasyon başlatıldı. 15 örgüt üyesinin tamamı şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda; mağdurlar adına düzenlenmiş 7 adet senet, 2 adet uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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