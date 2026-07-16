Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı! Kaza anı kamerada
16 Temmuz 2026 14:48
Tokat’ın Erbaa ilçesinde takla atarak karşı yöne geçen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Erbaa Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. 34 VJ 5635 plakalı Yasin Koç yönetimindeki otomobil kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp karşı yöne geçti. Otomobil yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da eski kesimhanenin güvenlik kulübesine çarparak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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