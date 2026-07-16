SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: 8 isim gözaltına alındı | Video

16 Temmuz 2026 08:42

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve 24 isim gözaltı kararı verildi Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 8 isim gözaltına alındı.