SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: 8 isim gözaltına alındı | Video
16 Temmuz 2026 08:42
Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve 24 isim gözaltı kararı verildi Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 8 isim gözaltına alındı.
8 İSİM GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda İlyas yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy,Ateş İnce,Şefik Ömer Dolman,Aybüke Aldere,Ayşe Nur Balcı,İrem Haznedar,Öner Faruk Işık jandarma ekiplerince gözaltına alınırken İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımını için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
04:14
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı | Video 16.07.2026 | 08:13
01:06
Erzincan'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 16.07.2026 | 08:12
00:19
Pamukkale ve Hierapolis, ay yıldızın renkleriyle aydınlatıldı! 15.07.2026 | 22:31
01:35
Mardin'deki tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı 15.07.2026 | 17:26
00:25
Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: O anlar kamerada 15.07.2026 | 17:00
00:08
00:45
Besi alanına girdi: Kızgın boğanın hedefi oldu! O anlar kamerada 15.07.2026 | 15:32
00:28
00:10
00:52
Saniyeler hayat kurtardı! Göçükte kalan işçi sağ olarak çıkarıldı | Video 15.07.2026 | 13:35
06:03
02:09
06:17
01:13
Fırat Nehri'nde panik: Suyun üzerindeki tekne alev alev yandı | Video 15.07.2026 | 10:38
02:33
Kütahya'da camideki fıskiyelere böyle zarar verdiler | Video 15.07.2026 | 10:27
01:18
02:26
Muğla'daki orman yangını ikinci gününde! Müdahaleler sürüyor | Video 15.07.2026 | 09:46
03:08