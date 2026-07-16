Video Yaşam SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: 8 isim gözaltına alındı | Video
SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: 8 isim gözaltına alındı | Video

SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: 8 isim gözaltına alındı | Video

16 Temmuz 2026 08:42

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve 24 isim gözaltı kararı verildi Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 8 isim gözaltına alındı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyon açıklamasında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 16 Temmuz tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği belirtildi.

8 İSİM GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda İlyas yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy,Ateş İnce,Şefik Ömer Dolman,Aybüke Aldere,Ayşe Nur Balcı,İrem Haznedar,Öner Faruk Işık jandarma ekiplerince gözaltına alınırken İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımını için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi.
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