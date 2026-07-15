Video Yaşam Altını bağlayıp, biberonla besliyorlar: Karabük'te bir çift, doğuştan engelli yavru keçiyi sahiplendi | Video
Altını bağlayıp, biberonla besliyorlar: Karabük'te bir çift, doğuştan engelli yavru keçiyi sahiplendi | Video

Altını bağlayıp, biberonla besliyorlar: Karabük'te bir çift, doğuştan engelli yavru keçiyi sahiplendi | Video

15 Temmuz 2026 11:28

Karabük'te demir çelik fabrikasında çalışan adam ile eşi, petshopta karşılaştıkları doğuştan yürüme engelli yavru keçiyi sahiplenerek evlerinin bir ferdi haline getirdi.

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Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede demir çelik işçisi olarak çalışan Sinan Aytel, eşiyle birlikte evlerindeki kedi ve köpekleri için mama almak amacıyla gittiği petshopta duydukları meleme sesi üzerine arka bölüme yöneldi. Burada doğuştan ön bacaklarını kullanamayan ve yalnızca arka ayakları üzerinde durabilen siyah renkli yavru keçiyi gören çift, hayvanın durumundan etkilenerek onu sahiplendi. "Nazlı" ismini verdikleri yavru keçiyi evlerine götüren çift, minik hayvana bebek gibi bakıyor. Evde altı bezlenen ve biberonla beslenen Nazlı, kısa sürede ailenin vazgeçilmez bir parçası oldu.

Petshopta kedileri için mama alırken duydukları meleme sesi üzerine yavru keçiyle karşılaştıklarını anlatan Aytel, "Sahiplendirildiğini öğrendik. Ona rağmen biz de sahiplenerek aldık. Ömür boyu bizimle kalacak" dedi.

Eve gelen misafirlerin de Nazlı'ya büyük ilgi gösterdiğini belirten Aytel, "İlk bakışta keçi olduğunu anlayamayanlar oluyor. Hareketlerinden dolayı kanguru zanneden de oldu, eşek zanneden de. Ama onu gören herkes çok seviyor" diye konuştu.
Nazlı'nın artık ailelerinin bir ferdi olduğunu dile getiren Aytel, "O artık bizim bir çocuğumuz, evladımız gibi oldu. Ömür boyu bizimle yaşayacak" ifadelerini kullandı.

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