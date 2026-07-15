Muğla'daki orman yangını ikinci gününde! Müdahaleler sürüyor | Video 15 Temmuz 2026 09:50 Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale, ikinci gününde de sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milas ilçesi Bozbük ve Gürçamlar mahalleleri yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangın bölgesine giderek incelemede bulundu. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada dün hava kararmadan yangına 12 helikopter, 8 uçak ile havadan, 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, jandarma ve emniyete bağlı 4 TOMA ve 517 personelle karadan müdahale edildiğini söyledi. Ayrıca Vali Akbıyık, 350 otel, 770 tatil sitesinden toplam 1120 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini ifade etti. Ekipler, yangının söndürülmesi için gece boyunca büyük uğraş verdi.

Günün ilk ışıklarıyla ara verilen havadan müdahale, 6 helikopter ve 4 uçakla yeniden başlandı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.