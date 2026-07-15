Milli voleybolcu Hande Baladın ile basketbolcu Onuralp Bitim birlikte görüntülendi!
15 Temmuz 2026 00:02
Fenerbahçeli milli voleybolcu Hande Baladın ile sarı-lacivertli basketbolcu Onuralp Bitim, Bebek’te görüntülendi. Hande Baladın ve Onuralp Bitim aşk mı yaşıyor? İşte cevabı!
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