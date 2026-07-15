Milli voleybolcu Hande Baladın ile basketbolcu Onuralp Bitim birlikte görüntülendi!

15 Temmuz 2026 00:02

Fenerbahçeli milli voleybolcu Hande Baladın ile sarı-lacivertli basketbolcu Onuralp Bitim, Bebek’te görüntülendi. Hande Baladın ve Onuralp Bitim aşk mı yaşıyor? İşte cevabı!