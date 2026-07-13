Yasemin Şefkatli’den ikizlerine duygusal mesaj… “Ne zaman tamamlandım biliyor musunuz?” | Video
13 Temmuz 2026 15:42
İkizleri Emir ve Ayel ile yaşadığı özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Şefkatli, bu kez duygusal bir notla takipçilerinin karşısına çıktı. “Ne zaman tamamlandım biliyor musunuz?” sözleriyle başlayan paylaşımında çocuklarına geleceğe yönelik bir mesaj bırakan Şefkatli’nin sözleri, takipçilerini duygulandırdı.
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