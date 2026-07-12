Sahnede kendinden geçti: Yıldız Tilbe konserindeki sıra dışı dansıyla herkesi coşturdu! | Video

12 Temmuz 2026 10:35

Sahne performanslarında her zaman farkını ortaya koyan Yıldız Tilbe, Alaçatı konserinde sergilediği sıra dışı dansıyla geceye damga vurdu. Müzikseverleri coşturan ünlü şarkıcının adeta kendinden geçtiği o anlar sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.