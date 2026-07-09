Video Magazin 46 yaşındaki Ivana Sert'ten fit vücut şovu! Karın kaslarıyla ortalığı kasıp kavurdu... | Video
46 yaşındaki Ivana Sert'ten fit vücut şovu! Karın kaslarıyla ortalığı kasıp kavurdu... | Video

46 yaşındaki Ivana Sert'ten fit vücut şovu! Karın kaslarıyla ortalığı kasıp kavurdu... | Video

09 Temmuz 2026 16:32

Moda dünyasının popüler ismi Ivana Sert, spor salonundan yaptığı son paylaşımla adeta zamana meydan okudu. 46 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsü, belirgin karın kasları ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken ünlü modacı, paylaştığı spor anlarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi.

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