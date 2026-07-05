Sırbistan yenilgisi Ömer Kutluay'ı yıktı: İbrahim Kutluay’dan mağlubiyet sonrası oğluna dev teselli...
05 Temmuz 2026 13:06
FIBA U17 Dünya Kupası yarı finalinde Sırbistan'a 76-71 yenilerek şampiyonluk şansını kaybeden milli takımda Ömer Kutluay büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşmayı salonda takip eden efsane basketbolcu İbrahim Kutluay, maç sonunda soluğu oğlunun yanında alarak destek oldu.
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